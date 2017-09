Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Stuttgarter Flughafen fallen am Mittwoch wegen der Krise bei Air Berlin mindestens zwölf Flüge aus. Von den jeweils sechs gestrichenen Starts und Landungen seien acht Verbindungen von Eurowings, teilte der Airport am Morgen mit. Maschinen der Air Berlin und deren Crews fliegen auf Mietbasis auch für Eurowings. Schon am Dienstag hatten sich zahlreiche Piloten von Air Berlin krankgemeldet, was zu Flugausfällen führte.

Im Tagesverlauf sei mit weiteren Streichungen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Stuttgarter Airports am Mittwoch. Die Passagiere könnten vor ihrem Abflug den Status ihrer Flüge auf der Webseite des Flughafens überprüfen. Die Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet, nachdem ihre arabische Großaktionärin Etihad die Zahlungen an die Berliner eingestellt hatte.

Gestern fielen wegen der kranken Piloten 32 Flüge aus.