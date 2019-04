StuttgartAuf den neuen Besitzer seines Hauses sei er sehr schlecht zu sprechen, sagt Erwin Dobler. „Bedrohen“ der Mieter, das sei dessen Methode. Der 79-jährige Mann wohnt seit 1965 in der Reinsburgstraße 65 im Stuttgarter Westen. Im Jahr 2018 hat das Stuttgarter Unternehmen Schwäbische Bauwerk GmbH das Gebäude gekauft. Bereits kurz darauf flatterte allen Mietern ein Brief ins Haus, in dem der neue Vermieter eine Mieterhöhung ankündigte. Bisher hatte Dobler für die 60,84 Quadratmeter große Wohnung 374,65 Euro kalt bezahlt, umgerechnet 6,16 Euro pro Quadratmeter. Die Erhöhung war dann (zunächst) recht human: Auf 7,08 Euro wollte das Unternehmen die Miete