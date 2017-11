Anzeige

Stuttgart/Berlin (dpa) - Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will Abgeordneter seiner Partei im Europäischen Parlament werden. Dafür gibt er am 30. November den Fraktionsvorsitz im Landtag von Baden-Württemberg auf. Sein Landtagsmandat werde er aber „für eine notwendige Übergangszeit“ behalten, schrieb Meuthen gestern in einer E-Mail an seine Parteikollegen. Als neuen Chef der Landtagsfraktion schlug Meuthen seinen bisherigen Stellvertreter vor, den 62 Jahre alten Bernd Gögel.

„Das ist eine langfristig strategische Zielsetzung“, sagte der 56-Jährige in Stuttgart. Er wolle die eurokritische AfD wieder stark machen auf europäischer Ebene. Im Europaparlament folgt Meuthen auf Beatrix von Storch, die in den Bundestag gewechselt ist. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Uwe Witt kritisierte, dass Meuthen sein Landtagsmandat nicht sofort abgeben will. „Damit nimmt er einem anderen Parteimitglied den Platz weg“, sagte Witt. „Fatal“ sei diese Entscheidung auch, weil Meuthen dieses Verhalten zuvor selbst kritisiert habe - unter anderem bei Marcus Pretzell, der inzwischen aus der AfD ausgeschieden ist. Seite 6