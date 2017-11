Anzeige

Stuttgart (lsw) -AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen will die Zeit seines Doppelmandats im baden-württembergischen Landtag und im Europäischen Parlament auf eineinhalb Monate begrenzen. Er sei seit Mittwoch Europaabgeordneter und werde sein Landtagsmandat mit Ablauf des Monats Dezembers abgeben, sagte Meuthen in Stuttgart. Sein Amt als Landtagsfraktionschef gibt Meuthen bereits am 30. November ab. Die Fraktion wählte gestern Bernd Gögel zum Nachfolger, der das Amt am 1. Dezember antreten wird. Jörg Meuthen stand wegen des Doppelmandats auch in der eigenen Partei unter Druck.Seite 5