Stuttgart (dpa/lsw) - AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen will sein Landtagsmandat in Stuttgart in einigen Wochen niederlegen. Er wolle aber «eine geordnete Übergabe», teilte er am Samstag mit. Kritik daran, dass er im Landtag bleiben und gleichzeitig ins Europaparlament wechseln wolle, wies er zurück. «Ich habe von Anfang an erklärt, das Landtagsmandat sobald wie nur irgend möglich abzugeben.» Die Versuche, ihm Ämterhäufung zu unterstellen, seien unerträglich, teilte Meuthen mit. «Mein Ziel ist es, ein einziges parlamentarisches Mandat wahrzunehmen und mich auf dem Bundesparteitag zur Wiederwahl zum Parteisprecher zu stellen.»