Stuttgart (dpa/lsw) - Meteorologen warnen vor sehr hohen UV-Werten am Donnerstag in Baden-Württemberg. Wer draußen arbeitet, sollte trotz hoher Temperaturen lange Ärmel und Hosen tragen, empfiehlt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Mit steigenden UV-Werten steige das Hautkrebsrisiko. Die Höchsttemperaturen liegen der Prognose zufolge zwischen 29 Grad im Bergland und 35 Grad am Rhein.

Neben der Wärmebelastung für den Menschen steige auch die Waldbrandgefahr. Für die zweite Tageshälfte rechnete der Wetterdienst zudem mit Gewittern. In der Nacht zum Freitag gibt es vor allem im Norden Regen und Gewitter.

Für Freitag wird unangenehmes Wetter erwartet: dunkle Wolken, Schauer und Gewitter. „Allerdings führt das nicht zu einer Abkühlung. Wir rechnen damit, dass die Temperaturen auch am Freitag verbreitet über 30 Grad liegen“, sagte eine DWD-Expertin auf Anfrage.

Am Samstag gibt es viel Sonnenschein. Die prognostizierten Temperaturen liegen bei durchschnittlich 33 Grad. Im Bergland sind Schauer zu erwarten. Am Sonntag klettern die Temperaturen auf 31 Grad, bevor sich Schauer und Gewitter einstellen. Die neue Woche startet dann mit etwas angenehmeren Temperaturen von durchschnittlich 28 Grad.

