Stuttgart (pol)Am Samstag sind zwei 27 und 32 Jahre alte schwedische Touristen im mittleren Schlossgarten Opfer eines Überfalls geworden. Die Touristen hatten sich laut der Polizei gegen 12.30 Uhr im mittleren Schlossgarten aufgehalten, als unvermittelt zwei männliche Personen auf sie zukamen. Einer der Täter bedrohte die Geschädigten mit einem Messer, und forderte von dem 32-Jährigen dessen Goldkette und von dem 27-Jährigen die mitgeführte Laptop-Tasche mit einem Gaming-Laptop. Nachdem die Geschädigten die geforderten Gegenstände ausgehändigt hatten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die entwendete Goldkette hatte einen Wert von circa 10.000 Euro, der Gaming-Laptop einen Wert von circa 2500 Euro. Die beiden Täter werden als circa 25 Jahre alt beschrieben, waren mit dunklen Shirts bekleidet und hatten ein arabisches Aussehen. Einer der Täter trug eine Schildmütze. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Raub ereignete sich am Sonntag im oberen Schlossgarten. Ein 27-Jähriger befand sich gegen 0.40 Uhr in diesem Bereich, als eine dreiköpfige Personengruppe unvermittelt auf ihn zukam und ihm mehrfach ins Gesicht schlug. Dabei stürzte der Geschädigte zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden am Kopf zu. Als die Täter daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten, stellte der Geschädigte fest, dass ihm offensichtlich bei der Auseinandersetzung seine Geldbörse mit circa 60 Euro aus der Tasche entwendet wurde. Zur Beschreibung der Täter konnte der Geschädigte lediglich angeben, dass es sich um drei männliche Personen, türkischen oder arabischen Aussehens, alle zwischen 18 und 25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Pullovern und schwarzen Mützen handelt. Auch in diesem Fall werden Zeugen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.