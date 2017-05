Stuttgart (red) - Bei einer Sportveranstaltung auf der Festwiese der Mercedes-Benz-Arena in Bad Cannstatt sind am Mittag neun Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren aufgrund der Sommerhitze kollabiert. Ursache für den Zusammenbruch war vermutlich Dehydrierung. Mehrere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die Kinder vor Ort und brachten sie in die Notaufnahme des Olgahospitals.

