StuttgartLange hat Thomas Bopp für die Entscheidung gebraucht, sich erneut als Vorsitzender der Regionalversammlung zu bewerben. Drei Tage vor der Wahl an diesem Mittwoch in der Landesmesse hat er seine vierte Kandidatur seit 2007 am Sonntag bekanntgegeben. In einer Umfrage bei den anderen Fraktionen bekommt der 66-Jährige viel Zustimmung für seinen Schritt.

Nach der Regionalwahl Ende Mai, bei der die Grünen mit 24,26 Prozent der Stimmen erstmals hauchdünn an der CDU (24,15 Prozent) vorbeizogen, schien der Fall klar: Die Grünen hatten nach bisherigen Gepflogenheiten das Vorschlagsrecht für den Vorsitz, André Reichel sollte künftig die Sitzungen