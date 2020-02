StuttgartAids hat seinen Schrecken verloren. Lange Jahre war die Diagnose HIV ein Todesurteil. Heute können Betroffene dank moderner Medikamente gut leben mit der Immunschwächekrankheit. Sie können sogar wieder angstfrei Sex haben. Beim allergrößten Teil der Behandelten geht die Viruslast so zurück, dass sie HIV nicht mehr weitergeben. Diese erfreuliche Entwicklung hat Nebenwirkungen: Nicht alle der Betroffenen wissen, dass sie HIV-infiziert sind (etwa 87.000 Menschen werden in Deutschland mit HIV-Medikamenten behandelt, etwa 12.000 wissen nichts von ihrer Infektion). Auch in Stuttgart hat man im vergangenen Jahr noch 58 HIV-Neuinfektionen registriert.