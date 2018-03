Stuttgart (dpa/lsw) - Noch nie sind in der Region Stuttgart so viele Fahrgäste mit Bus und Bahn gefahren wie im vergangenen Jahr. Der Stuttgarter Verkehrsverbund VVS hat 2017 die Zahl der Fahrten um 2,3 Prozent auf 382 Millionen Fahrten gesteigert. Damit lag der Verbund über dem bundesweiten Wachstumsplus von 1,4 Prozent. «Die Menschen nutzen immer mehr Busse und Bahnen und lassen das Auto stehen», sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Freitag bei der Vorlage der Zahlen. Als OB ist Kuhn Aufsichtsratschef beim VVS.

Erfolgreich waren demnach vor allem günstigere Angebote, die der VVS zur Feinstaubbekämpfung aufgelegt hat - etwa