Mehr Stickoxid-Problemorte als bekannt

Laut Umwelthilfe ist die Luft in Zuffenhausen und Stuttgart-Ost zu stark belastet – Kleinere Städte auch betroffen

In Stuttgart werden die Stickoxid-Grenzwerte laut Umwelthilfe an mehr Stellen als bisher bekannt nicht eingehalten. Auch in kleineren Städten liegen die Werte über dem erlaubten Maß.