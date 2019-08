StuttgartHorst Stammler hält sich mit Jubelrufen noch zurück. „Wir sind im Rahmen der Kalkulation“, sagt der VVS-Geschäftsführer im besten Buchhalter-Deutsch. Doch die Erfolge der Tarifreform werden sichtbar: mehr Fahrten, mehr Abos. Nach der Neuordnung, die zum 1. April in Kraft trat, hatte Stammler mit einem langsamen, aber stetigen Wachstum gerechnet. Die VVS-Halbjahresbilanz, in der ein Vierteljahr Tarifreform enthalten sind, passt in dieses Szenario: Mit 192 Millionen bezahlten Fahrten wurden vier Millionen mehr registriert als im gleichen Zeitraum 2018. Die Steigerung von zwei Prozent ist deutlich höher als die Zuwächse in den vergangenen Jahren.