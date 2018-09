StuttgartIn den Flüchtlingsunterkünften in Stuttgart leben 6737 Menschen – fast die Hälfte ist jünger als 21 Jahre alt, 1117 sind jünger als sechs Jahre. In einem Brandbrief kritisieren Koordinatoren für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit, dass viele Unterkünfte beengt seien, es dort keine Lern-, Spiel-, Rückzugs- oder Entfaltungsräume gebe. Und auch „kaum Möglichkeiten, bedarfsgerechte Angebote für Gruppen oder Einzelne anzubieten“. Vielen Kindern fehle eine klare Alltagsstruktur, da sie weder in eine Kernzeitbetreuung noch in andere außerschulische Angebote eingebunden seien. Und: Viele zeigten ein „zunehmend aggressives Verhalten –