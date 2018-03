Stuttgart (jps) - Von morgen bis zum Sonntag findet in Stuttgart das Deutsche Chorfest 2016 statt. Mit über 700 Veranstaltungen werden mehr als 20 Spielstätten in der ganzen Stadt bespielt. Im Zentrum des Festes, an dem mehr als 400 Chöre, Vokalensembles und Vocal Bands aus ganz Europa teilnehmen, stehen rund 80 Festkonzerte.

Die feierliche Eröffnung des Chorfestes ist morgen um 15 Uhr auf dem Schlossplatz. Musikalisch umrahmt von den jungen Musikern des Bundesjazzorchesters und ihrem Vokalensemble werden Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Staatssekretär Jürgen Walter und Chorverband-Präsident Henning Scherf alle Teilnehmer