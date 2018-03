Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Fall der zwei Koffer-Leichen aus dem Stuttgarter Schlossgarten mehr als 40 Hinweise erhalten, aber noch keine heiße Spur. Die Sonderkommission suchte am Dienstag auch nach DNA-Spuren an den beiden Gepäckstücken, in denen die Toten versteckt waren. Mögliches Beweismaterial vom Fundort werde unter die Lupe genommen, die Ermittler werteten außerdem die Hinweise aus der Bevölkerung aus, sagte Polizeisprecher Thomas Ulmer.

Während die Identität des getöteten 50-jährigen Mannes feststeht, gibt die ermordete Frau den Ermittlern noch Rätsel auf. Kurz nach der Obduktion konnte die Polizei noch nichts über die