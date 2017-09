Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Personal bei der baden-württembergischen Umweltverwaltung wird aufgestockt. In den kommenden zwei Jahren werden dort voraussichtlich 225 neue Stellen geschaffen, wie eine Sprecherin von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Es sollen vor allem Techniker und Naturwissenschaftler eingestellt werden. Die meisten Stellen werden den Plänen zufolge den Landratsämtern zugute kommen, auch die vier Regierungspräsidien profitieren davon, wie die „Schwäbische Zeitung“ zuvor berichtete.

Untersteller hatte den Stellenaufbau in den Verhandlungen über den Doppelhaushalt für 2018/2019 durchgesetzt. Er ist aus seiner Sicht nötig, um die Umwelt- und Naturschutzbehörden zu entlasten. Vor allem in den Ämtern der Stadt- und Landkreisen herrsche Personalnot. Deswegen sollen dort 108 Jobs entstehen, wie die Sprecherin sagte.