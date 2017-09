Anzeige

Stuttgart (eh) - Die Region Stuttgart erhält mit „RegioRadStuttgart“ ab März nächsten Jahres ein einheitliches Fahrrad- und Pedelecverleihsystem. Dieses soll für eine bessere Vernetzung der einzelnen Kommunen sorgen.

Bestehende Verleihsysteme in der Region waren bislang nicht aufeinander abgestimmt. Das wird sich künftig ändern. Wer in Stuttgart ein Rad ausleiht, kann dieses dann künftig auch in Fellbach, Schwäbisch Gmünd, Eislingen oder Böblingen abgeben.

Die Stadt Stuttgart darf - auch in Vertretung weiterer 20 Kommunen - den Betrieb des „RegioRad­Stuttgart“ an die DB Connect GmbH vergeben. Die