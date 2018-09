StuttgartDie Zahl der Gäste-Übernachtungen ist um Stuttgart herum im ersten Halbjahr 2018 stärker gestiegen als in der Landeshauptstadt – nach Einschätzung des obersten Tourismuswerbers von Stadt und Region Stuttgart könnten aber noch einige der insgesamt 179 Kommunen in der Region mehr aus sich machen. Diese Botschaft hat Armin Dellnitz beim Verband Region Stuttgart (VRS) lanciert, in dem die Kommunen vertreten sind.

Nur 42 Kommunen sind im Verein Region Stuttgart Marketing und Tourismus Mitglied, in dem sie unter Vorsitz des Waiblinger Oberbürgermeisters Andreas Hesky an ihrem Marketing auf dem touristischen Feld arbeiten. „Ich bin der