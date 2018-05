StutgartNeustart in der Wilhelma-Gastronomie: Am 1. Mai hat das Schweizer Unternehmen Marché nach einer viermonatigen Interimslösung die Nachfolge der Schuler-Gastronomie übernommen, der auf Jahresende 2017 gekündigt worden war. Marché konnte gleich in die Vollen gehen: Das Traumwetter Anfang Mai lockte zahlreiche Besucher in den Zoo. Nach etwas mehr als einer Woche Öffnungszeit stellt Betriebsleiterin Sabrina Hubert zufrieden fest: „Wir werden sehr gut angenommen.“ Bei unserem Besuch an einem normalen Werktag brummt es um die Mittagszeit tatsächlich im Hauptrestaurant hinter dem Wilhelma-Theater. Familien mit kleinen Kindern scharen sich um die Tische