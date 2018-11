Stuttgart (dpa/jps) - Der bundesweit erstmals ausgerufene Feinstaub-Alarm hat die Belastung mit den gefährlichen Partikeln in Stuttgart bisher nicht gesenkt. Am Neckartor sind am Montag durchschnittlich 89 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen worden.

Dies teilte die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) gestern mit. Der Grenzwert für diese Teilchen mit einem maximalen Durchmesser von zehn Mikrometer liegt europaweit bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Er wird wohl auch in den nächsten Tagen überschritten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nicht damit, dass sich die Wetterlage bis Freitag in