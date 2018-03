Stuttgart (seb) - In der Flüchtlingsunterkunft in einer Halle der Landesmesse Stuttgart ist es am Montagabend gegen 18.30 Uhr zu Streitigkeiten gekommen, die in eine Schlägerei mündeten. Dabei wurden zwei Angehörige des Sicherheitsdienstes und ein 17-jähriger Afghane leicht verletzt. Der Jugendliche wurde ambulant in einer Klinik behandelt.

Auslöser der tumultartigen Auseinandersetzung war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fußballspiel, bei dem ein 15-jähriges, syrisches Mädchen von einem Ball getroffen wurde. Als sich der 17-jährige Schütze hierfür entschuldigen wollte, berührte er das Mädchen dabei kurz an der Schulter.