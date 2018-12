Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Weil er zwei Mädchen sexuell missbraucht haben soll, hat die Polizei einen 21 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, im April zwei Zwölfjährige in der Klett-Passage unter dem Stuttgarter Hauptbahnhof sexuell belästigt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Unter anderem soll er versucht haben, ihnen die Hose nach unten zu ziehen. Er wurde am Dienstag festgenommen und sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.