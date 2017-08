Stuttgart - Tödliche Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Fußgänger am Dienstagabend, 29. August, gegen 22.15 Uhr, der in der Ulmer Straße in Wangen rund 200 Meter vor der Haltestelle "Im Degen" von einer Stadtbahn erfasst wurde. Der Mann hatte dort offenbar unachtsam die Gleise überquert. Der Stadtbahnführer erlitt einen Schock. Der Stadtbahn- und Fahrzeugverkehr war bis 0.50 Uhr gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme unter 0711/ 8990 4100 in Verbindung zu setzten.

