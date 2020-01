Stuttgart (pol)Ein 51-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag gegen 19.50 Uhr in der Schmidener Straße von einer Stadtbahn erfasst worden - dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Mann wollte an der Haltestelle Gnesener Straße den Z-Übergang überqueren und übersah hierbei offenbar die von rechts kommende Stadtbahn der Linie U2. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 49-jährige Stadtbahnführerin erlitt einen Schock. An der Stadtbahn entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war bis 20.55 Uhr in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter der Rufnummer +4971189904120 zu melden.