(red) - Tödliche Verletzungen hat sich gestern Nachmittag ein Fußgänger zugezogen, der in der Bebelstraße, Ecke Hasenbergstraße im Stuttgarter Westen von einer Stadtbahn erfasst und überrollt wurde. Der 51-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr die Gleise an einem sogenannten Z-Übergang überqueren und übersah dabei die stadteinwärts fahrende Stadtbahn der Linie U9. Trotz einer Vollbremsung konnte der 47-jährige Stadtbahnfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Fußgänger. Dieser war trotz des lauten Klingels des Fahrers nicht auf die herannahende Bahn aufmerksam geworden - warum, ist noch unklar. Auch das Signal am