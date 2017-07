Stuttgart (pol) - Ein älterer Mann ist am Freitagmittag mit seinem Pkw beim Südausgang des Hauptbahnhofs eine Treppe hinuntergefahren. Der 82-Jährige befuhr gegen 12.40 Uhr vermutlich aufgrund einer Fehlorientierung beim ehemaligen Taxistand den Gehweg in Richtung Klettpassage, der am Ende in eine Treppe mündete. Nachdem er mit den Vorderrädern seines lilafarbenen Opel Meriva die ersten drei Stufen hinuntergefahren war, stoppte er sein Fahrzeug. Da sich der Pkw nicht mehr zurückfahren ließ, musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Führerscheinstelle erhält laut Polizei von dem Vorfall einen Bericht.

