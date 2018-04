Anzeige

StuttgartEin 50 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Dienstag unweit des Bahnhofs Bad Cannstatt offenbar von einem Zug erfasst worden, er erlitt tödliche Kopfverletzungen. Wie die Polizei berichtet, war der 50-Jährige, der sich geschäftlich im Raum Stuttgart aufhielt, mit Kollegen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest gewesen. Gegen 21 Uhr wurde er offenbar von seinen Begleitern getrennt. Am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr sah ein Fahrgast einer S-Bahn einen Körper an den Gleisen liegen und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden die Leiche des 50-Jährigen etwa 100 Meter vom Bahnhof Bad Cannstatt entfernt, etwa auf Höhe der Einmündung Deckerstraße/Kreuznacher Straße. Die Ermittlungen dauern an, derzeit gehen die Beamten von einem Unfall aus. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.