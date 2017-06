Stuttgart (pol) - Am Mittwoch sprach ein unbekannter Mann zwei sieben Jahre alte Mädchen unsittlich an. Gegen 17 Uhr spielten die Kinder auf einem Fußweg zwischen der Hahnstraße und der Bachwiesenstraße, als sie der Mann fragte, ob sie sich auf seinem Handy ein Video anschauen wollten. Noch bevor sie antworten konnten, zeigte er ihnen einen Film, in dem ein Pärchen sexuelle Handlungen vornahm. Anschließend entfernte er sich in Richtung Bachwiesenstraße. Eine Nachbarin, die erst im Nachhinein von dem Vorfall erfuhr, konnte den Täter wie folgt beschreiben: 30 - 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, dünne, hagere Statur, dunkelblonde, gelockte Haare, bekleidet mit