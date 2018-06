Anzeige

Stuttgart (pol)Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 16.55 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Schwabstraße in das Gleis gefallen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Zeugenangaben zu Folge torkelte der Mann am Bahnsteig entlang, bevor er offenbar ohne Fremdverschulden in den Gleisbereich stürzte. Reisende warnten den Lokführer der einfahrenden S-Bahn, welcher daraufhin eine Schnellbremsung einleitete. Der 31-jährige portugiesische Staatsangehörige versuchte noch eigenständig aus dem Gleisbereich zu klettern, ehe er durch die Bahn an der Hüfte touchiert wurde. Er blieb anschließend verletzt am Bahnsteig liegen. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den 31-Jährigen in ein nahegelgenes Krankenhaus. Mehrere alarmierte Streifen des Bundespolizeireviers Stuttgart übernahmen die Ermittlungen vor Ort. Durch die Schnellbremsung verletzte sich nach jetzigen Erkenntnissen keiner der Reisenden im Zug. Das Gleis 1 in der Haltestelle Stuttgart-Schwabstraße war in der Zeit von 16.55 Uhr bis 17.51 Uhr polizeilich gesperrt. Hierdurch kam es zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen.