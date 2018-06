StuttgartDie Affäre um die Prüfungsabbrecher in den Wirtschaftswissenschaften und ihre unzureichenden Atteste wirft ein Schlaglicht auf die Situation vieler Studierender – nicht nur, aber auch an der Uni Hohenheim. Für Karsten Hadwich, Dekan in den Wirtschaftswissenschaften, ist jener massenhafte Abbruch in der Grundlagenprüfung Finanzwirtschaft „offensichtlich als taktisches Element gesehen worden“ – triftige Rücktrittsgründe hätten die meisten der 48 Prüfungsabbrecher nicht geliefert. Doch man habe auch festgestellt: 10 bis 15 Prozent der Studierenden müssen ihr Studium bereits in den ersten drei Semestern abbrechen, weil sie „ihren Prüfungsanspruch