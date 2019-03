Stuttgart (red)Tausende Magnolienknospen sind in der Wilhelma bereits aufgeblüht, Tausende weitere stehen in den Startlöchern. Bei milden Tagen und kühlen Nächten entfaltet sich jetzt nach und nach der Farbrausch im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart. Im maurischen Garten zeigt der mit 69 Bäumen größte Magnolienhain diesseits der Alpen ein Naturschauspiel, das in voller Schönheit nur kurz zu erleben ist. Gut zwei Wochen lang gehört die historische Gebäudekulisse des früheren Königsparks dem Blütenmeer: Ins strahlende Weiß der Sternmagnolie stimmen in kurzer Folge die rosa-weiße Melange der Tulpenmagnolie und das dunkle Magenta der Purpurmagnolie