Stuttgart (dpa/lsw) - Lufthansa und ihre Tochter Germanwings stimmen ihre Europa-Ziele künftig aufeinander ab. Germanwings werde vom Sommer 2012 an alle europäischen Ziele für die Lufthansa ab Stuttgart bedienen, sagte Lufthansa-Vorstand Carsten Spohr am Mittwoch in Stuttgart. Auch ab Köln, Hannover, Düsseldorf, Hamburg und Berlin werde nur noch eine der beiden Airlines die Ziele in Europa anfliegen. Ziel sei ein besseres Ergebnis für beide Fluglinien. Die innerdeutschen Angebote blieben davon unberührt. In Stuttgart wird Germanwings den Angaben zufolge die eigene Flotte von sieben auf zehn Maschinen aufstocken. Mit Germanwings werden dann ab Stuttgart