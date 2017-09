Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Luftballon hat am Dienstag im S-Bahnhof am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Kurzschluss ausgelöst und so für Probleme im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Der Ballon sei in eine Oberleitung geraten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Kurzschluss habe einen Knall und schließlich Feueralarm ausgelöst, es habe sich Rauch entwickelt. Per Ansage seien die Fahrgäste dazu aufgefordert worden, die S-Bahn-Haltestelle zu verlassen. Die Gleise 101 und 102, an denen ausschließlich S-Bahnen halten, blieben rund 25 Minuten gesperrt. Um kurz vor 19 Uhr lief der Verkehr wieder an.

Regionalzüge und der Fernverkehr seien nicht betroffen gewesen, hieß es bei der Bundespolizei. Vermutlich handelte es sich um einen metallbeschichteten Ballon - solche gibt es vor allem auf Jahrmärkten und Volksfesten. Laut Bundespolizei sind die metallbeschichteten Ballons auf Bahnsteigen verboten.