Stuttgart (dpa/lsw) - Geldsorgen ade: Ein kleinen Kreuzchen hat einem Lottospieler aus dem Ortenaukreis eine Sofortrente von 7500 Euro im Monat beschert. Er hatte auf dem Spielschein auch die Teilnahme an der Glücksspirale angekreuzt, wie Lotto Baden- Württemberg am Montag in Stuttgart mitteilte. Die siebenstellige Gewinnzahl 9785279 stimmte am Samstag exakt mit seiner Losnummer überein. Die Rente steht ihm bis ans Lebensende zu. Der bislang unbekannte Spieler hat jetzt 13 Wochen Zeit, seinen Anspruch in einer Lotto-Annahmestelle geltend zu machen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth ||