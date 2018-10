Stuttgart (seb) - Bereits seit November 2013 erinnert eine Loriot-Säule daran, dass der legendäre Humorist Vicco von Bülow zu Schulzeiten drei Jahre am Stuttgarter Eugens­platz gelebt hat. Gestern wurde vor dessen ehemaliger Wohnung in der Hausmannstraße 1 vom Vermieterverein Haus & Grund zusätzlich eine Gedenktafel angebracht.

Die Säule sei der erste Akt gewesen, die Tafel der zweite, sagte der Vereinsvorsitzende Klaus Lang bei der Enthüllung. Von Bülow, der 1923 in Brandenburg an der Havel geboren wurde, war 1938 mit seiner Familie nach Stuttgart gezogen, eben in eines der oberen Stockwerke des Wohnhauses. Als leidenschaftlicher