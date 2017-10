Anzeige

Stuttgart (dpa) - Nicht überall ist Tracht erwünscht: Während des Cannstatter Wasens herrscht an manchen Orten in Stuttgart ein striktes Verbot für Dirndl und Lederhosen. An der Tür eines Nachtclubs in der Innenstadt heißt es: „Ob mit Dirndl oder Lederhosen, im Bergamo/Transit kannst du damit nur vor der Türe posen.“ Wer dem Volksfest-Wahnsinn entfliehen will, dürfte auch an weiteren Orten der Stadt wasenfreie Zonen finden. „Wenn man in ein gehobenes Speiselokal geht, ist nicht zu vermuten, dass dort alle in Wasen­kleidung sitzen“, sagt Daniel Ohl vom Verband für Hotellerie und Gastronomie Dehoga Baden-Württemberg.