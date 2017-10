Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Gerade einmal vier Monate alt sind sie und der ganze Stolz des Circus Krone: die Löwenbabys Sarah und Benjamin. Die Geschwister kamen während eines Tourstopps Mitte Juni in Landshut auf die Welt. Der Circus Krone gastiert von 26. Oktober bis 11. November auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Die Haltung von Tieren wie Löwen im Zirkus stößt allerdings immer wieder auf Kritik. Immer mehr Städte verbieten die Show mit Löwen, Elefanten und anderen exotischen Tieren. Stuttgart hat für das Jahr 2019 ein Wildtier-Verbot beschlossen. Tierschützer haben für die Gastspielpremiere vom Circus Krone am Donnerstag Proteste angekündigt.

