Stuttgart (red) - Narri Narro schallt es von überall in der Landeshauptstadt! Jedes Jahr feiern Närrinnen und Narren in Stuttgart und der Region ausgiebig die fünfte Jahreszeit. Auch in diesem Jahr sind wieder tausende Menschen zum traditionellen Fasnetsumzug in die Stuttgarter Innenstadt gekommen. Der Umzug beginnt um 14 Uhr und führt über die Tübinger Straße, Eberhardstraße, Marktstraße über den Marktplatz, dann über die Kirchstraße zum Schillerplatz. Von der Planie zieht der Umzug über Schlossplatz/Königsbau, Bolzstraße wieder zum Schlossplatz vor dem Neuen Schloss über die Planie zum Karlsplatz/Münzstraße, wo sich der Umzug auflöst. In unserem Live-Stream können Sie das närrische Treiben in der Landeshauptstadt mitverfolgen. Schauen Sie rein!