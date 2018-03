(red) - Am 1. Mai findet wie in jedem Jahr die offizielle Eröffnung der Biergarten-Saison im Berger Plätzle in der Rudolfstraße 26 statt. Um 11 Uhr beginnt das Fest der öffentlichen Gaststätte des MGV Berg mit dem traditionellen Frühschoppen, es gibt Würste und Steak vom Grill. Höhepunkt ist um 15 Uhr der traditionelle Fassanstich. Guido Schulz aus dem Schwarzwald sorgt dabei mit Live-Musik und Gesang für gute Laune und zünftige Unterhaltung. Neben kühlen Erfrischungsgetränken und Weinen werden in familienfreundlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen in reicher Auswahl angeboten. Um 17 Uhr erfreut der Männerchor die Gäste mit schwungvollen