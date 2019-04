StuttgartDie Stadt hat bei den Baumrodungen am Killesberg im Februar mindestens sieben Bäume illegal fällen lassen, die eigentlich unter die städtische Baumschutzsatzung fallen. Das hat ein vorläufiges Gutachten eines Experten im Auftrag des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung ergeben. Auf das Liegenschaftsamt, in dessen Auftrag die Rodungen vorgenommen worden waren, dürfte nun ein saftiges Bußgeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro zukommen. Das Geld fließt allerdings in die Stadtkasse.

Amtsleiter Thomas Zügel räumte am Dienstag im Umweltausschuss des Gemeinderats gravierende Fehleinschätzungen seiner Mitarbeiter ein: