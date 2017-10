Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Fortgang der Arbeiten für Stuttgart 21 steht am Freitag im Mittelpunkt einer Sitzung des Lenkungskreises für das milliardenschwere Bahnprojekt. Verkehrsminister Winfried Hermann und Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (beide Grüne) erhoffen sich von Bahn-Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla Aufschluss über den aktuellen Zeitplan für das umstrittene Vorhaben. Es umfasst den Umbau des Stuttgarter Bahnknotens und den Bau eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs.

Fragen nach der Inbetriebnahme beantwortet das Unternehmen aber derzeit stets so: „Die Bahn hält weiter an dem Ziel fest, Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm im Dezember 2021 in Betrieb zu nehmen.“ Überdies stehen Fragen zum Artenschutz und zum Tunnelbau in dem schwierigen Gestein Anhydrit auf der Tagesordnung. Die Ergebnisse der Gespräche will der Lenkungskreis der Projektpartner am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) vorstellen.