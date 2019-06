StuttgartUnd mit einem Mal ist Sommer – die Biergartentage im Mai allerdings konnte man „an einer Hand abzählen“, sagt David Blanco del Rio. Aber, so der Geschäftsführer des Schwabengartens in Leinfelden: „Dem Risiko mit dem Wetter muss man sich bewusst sein.“ Verwöhnt vom vergangenen Jahr haben manche Wirte die lange Saisonpause genutzt, um Änderungen anzugehen, wie etwa im Wirtshaus Garbe. Dort verstärkt jetzt Marius Schlatter die Geschäftsführung. „Fast alle Baustellen sind abgeschlossen“, sagt er und meint damit nicht nur den Umbau der Küche, sondern auch draußen im Biergartenbereich. Der ist nun konsequent zweigeteilt: vorne mit an die 200 Plätzen