Laufspektakel für die ganze Familie

Fast 19 000 Teilnehmer zu allen Wettbewerben des Stadtlaufes erwartet - Kein Zieleinlauf im Stadion

Stuttgart (yw) - Seit Jahren ein Renner: Am Wochenende steht Stuttgart wieder beim Stadtlauf in den Startlöchern. Zum 16. Mal heißt es: „Auf die Plätze, fertig, los.“ Der Zieleinlauf in die Mercedes-Benz-Arena allerdings steht in diesem Jahr wegen der Umbaumaßnahmen nicht an.