StuttgartDie zwei Männer kommen aus einem Vorort von Utrecht. Eine holländische Stadt, die bei Kriminalisten schon lange als Herkunftsort sogenannter Bankomat-Bomber gilt. Zwei mutmaßliche Bandenmitglieder, 27 und 29 Jahre alt, sitzen in U-Haft – ein Ermittlungserfolg, den das Landeskriminalamt (LKA) nun meldet. Das Duo dürfte zu einer Gruppe gehören, die etwa im Herbst 2018 in Weilimdorf einen Bankomat gesprengt hat.

Der Knall am jenem 1. Oktober war zugleich Startschuss für eine Sonderermittlungsgruppe beim LKA. Um 3.20 Uhr waren Anwohner der Kaiserslauterer Straße aus dem Schlaf geschreckt, als in einer Filiale der BW-Bank am Fuße eines