StuttgartKönnen Amtsträger des Landes Baden-Württemberg zur Durchsetzung eines stadtweiten Euro-5-Dieselfahrverbotes in Stuttgart in Haft genommen werden? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) macht mit Zwangsgeldanträgen Druck auf die grün-schwarze Regierung und hätte erkennbar kein Problem damit, wenn Kretsch­mann & Co. ihren Amtsgeschäften von Stammheim aus nachgehen müssten. Am 21. Januar war das Verwaltungsgericht Stuttgart dem Vollstreckungsantrag der DUH gefolgt und hatte in seinem Beschluss erstmals nicht mehr die Verwaltungsgerichts-, sondern die Zivilprozessordnung (ZPO) angewendet. Das Zwangsgeld kletterte daher von 10 000 auf 25 000 Euro. Und die