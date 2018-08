Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Ein Lager mit 17 mutmaßlich gestohlenen und teilweise schon umlackierten Fahrrädern hat die Polizei in Stuttgart ausgehoben. Eine Gerichtsvollzieherin habe bereits am Freitag auf Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart die Wohnung eines 38-Jährigen öffnen lassen, teilte die Polizei am Montag mit.

Drinnen fand sie mehrere hochwertige Fahrräder, Fahrradteile, Werkzeug, Farbsprühdosen und Aufkleber von Fahrradmarken. Die Polizei durchsuchte auch einen Keller und eine Garage. Insgesamt wurden 17 Fahrräder und zwei Fahrradrahmen beschlagnahmt, darunter ein Fahrrad, dass als gestohlen gemeldet war. Bei anderen war die Rahmennummer unkenntlich gemacht worden. Zum Gesamtwert machte die Polizei zunächst keine Angaben.