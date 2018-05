Anzeige

Stuttgart (lsw) Am helllichten Tag ist Nico ganz leise. Der Vierjährige zieht seine Knie an die Brust und schmiegt sich eng an seinen Vater. «Aber wenn er erstmal schnarcht, hören wir das bis ins Wohnzimmer», sagt Intzes Triantafillos über seinen Sohn. Weil Nico im Schlaf auch immer wieder aufhört zu atmen, ist er mit ihm ins Stuttgarter Schlaflabor eingezogen. Nachts wird der Junge angegurtet und verkabelt. «Gar nicht schön», ist sein Kommentar.

Nico gehört zu den ersten Patienten des neuen Schlaflabors für Kinder, das im Stuttgarter Olgahospital vor wenigen Wochen seinen Betrieb aufgenommen hat. Es ist das erste im Südwesten, das von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) geprüft und akkreditiert ist. Bundesweit gibt es laut dem Verband rund 30 auf Kinder spezialisierte Labore. Mehrere Bundesländer - darunter Niedersachsen und Hessen - haben bisher gar keine.

Dabei gibt es überall Kinder, die schlecht schlafen können. Markus Blankenberg, der das Schlaflabor als ärztlicher Direktor in Stuttgart etabliert hat, geht davon aus, dass 20 bis 37 Prozent der Kinder an Schlafproblemen leiden. Am häufigsten seien Störungen des Schlafrhythmus oder der Atmung, insgesamt kämen aber rund 40 verschiedene vor. «Und wenn die Kinder nicht schlafen, schlafen die Eltern auch nicht», sagt Blankenburg, der solche Schlafstörungen wissenschaftlich untersucht hat.

«Hauptproblem sind die digitalen Medien», sagt der DGSM-Vorsitzende Alfred Wiater. Viele Jugendliche seien kurz vor dem Einschlafen noch mit ihren Smartphones in sozialen Netzwerken unterwegs. Das blaue Licht verhindere die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. «So entsteht ein ständig erhöhtes Erregungslevel, weil man immer in einem Erwartungszustand bleibt und sich fragt: Antwortet der jetzt noch, dem ich gerade geschrieben habe?» Schlafprobleme bei Kindern haben zugenommen - davon ist Wiater überzeugt.

Genauso vielfältig wie die Schlafstörungen sind den Experten zufolge auch ihre Folgen: Viele Kinder seien nicht einfach nur tagsüber müde, sondern hyperaktiv, unzufrieden oder könnten sich nicht konzentrieren.

«Schau mal, Nico, die Frau Doktor legt dir jetzt wieder den Leuchtefinger an», sagt Triantafillos, als sein Sohn wieder verkabelt wird. Durch Lichtblitze, die durch die Fingerkuppe geschossen werden, kann man den Sauerstoffgehalt im Blut sowie Puls und Herzfrequenz feststellen. Eine Nasenbrille prüft den Luftdruck beim Atmen, Gurte um Brust und Bauch die Atembewegungen, Mikrofon und Video zeichnen Schnarchen und Herumwälzen auf.

Aus den Kurven und Grafiken am Monitor des Schlaflabors kann Ärztin Sarah Braun erkennen: Der kleine Nico schnarcht nicht nur stark, ihm fehlt auch immer wieder Sauerstoff. Ihre Vermutung: Nach einer Operation an den Mandeln könnten sich die Atemwege wieder verengt haben. Nach den Untersuchungen besprechen die Ärzte mit den Eltern, wie es weitergeht: Was lässt sich konkret ändern? Welcher Arzt kann weiterhelfen?

Bevor Nicos Eltern diese Diagnose bekommen, muss der verkabelte Vierjährige noch eine weitere Nacht im Labor durchhalten. Weil die erste Übernachtung in der Klinik ungewohnt ist, bleiben alle Patienten für zwei Nächte. Das reicht dann aber auch. «Ich will wieder nach Hause», sagt Nico - und gähnt.