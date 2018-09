Stuttgart (red) - Zu Störungen einer Versammlung und Angriffen gegen Polizeibeamte kam es am Samstag bei einer Kundgebung am Schlossplatz. Die Versammlung, die um 15.30 Uhr begonnen hatte und an der sich etwa 80 Personen beteiligten, wurde um 17.25 Uhr durch eine größere Personengruppe gestört. Mit Sprechchören provozierten und beleidigten die etwa 25 Personen die Kundgebungsteilnehmer. Der Versammlungsleiter wurde von einer 17-Jährigen angegriffen und geohrfeigt. Als Polizeibeamte dazwischen gingen und die Täterin festhielten, wehrte sich diese heftig. Ihre Begleiter versuchten gleichzeitig, das Mädchen wieder zu befreien. Um sich