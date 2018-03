Stuttgart (ae) - Schlummern für die Stadt­kasse - in Stuttgart wird es das nicht geben. Der Vorschlag der Grünen, eine Bettensteuer oder Kulturförderabgabe einzuführen, findet im Gemeinderat keine Mehrheit. Viele Stadträte fürchten, sich rechtlich auf unsicheres Terrain zu begeben und hiesige Hotels im Wettbewerb mit dem Umland zu benachteiligen. Über zahlreichen Kommunen kreist der Pleitegeier - und so sind kreative Lösungen gefragt, um die Einnahmeausfälle zu verkraften. Um die Stadtkasse zu entlasten, forderten die Grünen, eine Kulturförderabgabe einzuführen. 2,50 Euro pro Übernachtung im Hotel sollten ab 1. Januar 2011 an die Stadt